Sonntag, 05. Oktober 2025

Sandhausen

Zwei größere Polizeieinsätze - Frau fiel von Bank, Paar stritt

Passanten fragten sich, warum Blaulicht im Ortzentrum zu sehen war. Eine Frau musste versorgt werden, ein Streit wurde geschlichtet.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 20:00 Uhr 44 Sekunden
Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Sandhausen. (cm) Was war am Samstagvormittag in Sandhausen los? Diese Frage trieb Menschen um, die in der Ortsmitte unterwegs waren. Denn hier wurden Polizei- und Rettungswagen gesichtet. Die RNZ fragte bei der Polizei nach und erfuhr, dass es gleich zwei größere Einsätze im Ortszentrum gab.

Gegen 9 Uhr gab es zunächst in der Bahnhofstraße in der Nähe des Rathauses einen Rettungseinsatz wegen einer "hilflosen Person". Eine Zeugin meldete, dass eine ältere Dame von einer Bank gefallen war und bewusstlos sei, aber noch atme. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Person aber ansprechbar. Die Frau wurde medizinisch untersucht.

Etwa eine halbe Stunde später eilten dann drei Streifenwagen in den Bereich von Heidelberger Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Dort war es laut einem Polizeisprecher in einem Haus zu "innerfamiliären Streitigkeiten" zwischen einem Paar gekommen. Entweder der Mann oder die Frau rief dabei die Polizei. Bei dem Streit sei der minderjährige Sohn des Paars zwischen die Fronten geraten. "Die Stimmung war aufgeheizt", berichtete der Polizeisprecher. Es sei aber nicht zu einem körperlichen Angriff gekommen, sodass auch kein Rettungseinsatz erforderlich gewesen sei. Für die eingesetzten Beamten sei es das Ziel gewesen, den Streit zu schlichten, was dann auch gelungen sei.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
