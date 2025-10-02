Donnerstag, 02. Oktober 2025

Sperrung verlängert

Bis November Zugausfälle zwischen Mosbach und Osterburken

Die Arbeiten werden nicht am 16. Oktober abgeschlossen. Neues Schlussdatum: 3. November.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 58 Sekunden
Symbolfoto: Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Mosbach/Osterburken. (pm/RNZ) Nicht nur die Regionalzüge zwischen Möckmühl, Osterburken und Eubigheim fallen länger aus als ursprünglich geplant (bis 17. Oktober): Nun teilte die Deutsche Bahn (DB) auch noch mit, dass die Sperrung des Streckenabschnitts Osterburken–Mosbach verlängert wird.

"Aufgrund von Verzögerungen können die Arbeiten am elektronischen Stellwerk nicht wie geplant zum 16. Oktober abgeschlossen werden", so die DB in der Pressemitteilung. Aus diesem Grund verlängere sich die Sperrung des Streckenabschnitts Osterburken–Mosbach bis zum 3. November. Gegen 1.30 Uhr solle der Bahnverkehr dann wieder rollen.

Bis dahin entfällt die S-Bahn der Linie S1 im Streckenabschnitt Osterburken–Mosbach und wird durch Busse ersetzt. Die Busse haben in Mosbach Anschluss an die S1 und S2. Darüber hinaus verkehren zwei Ersatzbusse der Linie S1 bereits ab Neckarelz bis Osterburken.

Das betrifft die Abfahrten ab Bahnhof Mosbach-Neckarelz um 6.53 Uhr, täglich vom 17. Oktober bis 2. November, und um 7.14 Uhr, montags bis freitags vom 17. bis 31. Oktober. Vom letzten Ersatzbus, der in Mosbach um 23.35 Uhr eintrifft, besteht Anschluss an die S1 nach Heidelberg, die während der Bauphase in Mosbach um 23.45 Uhr abfährt.

Wegen einer Straßenbaustelle können die durchgängigen Ersatzbusse zwischen Mosbach und Osterburken jedoch Eichholzheim nicht bedienen. Stattdessen verkehrt ein Ersatz-Pendelbus zwischen Eichholzheim und Seckach. Dort besteht Anschluss auf die Ersatzbusse nach Mosbach und Osterburken. Der Ersatz-Pendelbus bedient die Halte Kleineichholzheim Bahnhof, Großeichholzheim Kirche und Seckach Bahnhof.

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Die Lagepläne der Bahnhöfe inklusive der Kennzeichnung der Ersatzverkehr-Haltestellen sind unter www.bahnhof.de zu finden.

