109-Jährige verriet Geheimnis ihres langen Lebens

Helene Wiskandt feierte am Mittwoch Geburtstag und bekam Besuch vom Stadtoberhaupt. Dem 77 Jahre jüngeren Rathauschef verriet sie dabei "das Geheimnis eines langen Lebens".

Der 77 Jahre jüngere Hakan Günes gratulierte Helene Wiskandt zum Geburtstag. Foto: Gemeinde

Sandhausen/Nußloch. (cm) Helene Wiskandt hat schon viele eigene Geburtstage feiern dürfen. Und Hakan Günes hat als Bürgermeister von Sandhausen schon vielen Senioren gratulieren dürfen. Für beide war es am Mittwoch das erste Aufeinandertreffen. An diesem Tag feierte Helene Wiskandt ihren 109. Geburtstag. Damit ist sie bekanntlich die älteste Frau im direkten Heidelberger Umland.

