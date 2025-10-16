Sandhausen/Nußloch. (cm) Helene Wiskandt hat schon viele eigene Geburtstage feiern dürfen. Und Hakan Günes hat als Bürgermeister von Sandhausen schon vielen Senioren gratulieren dürfen. Für beide war es am Mittwoch das erste Aufeinandertreffen. An diesem Tag feierte Helene Wiskandt ihren 109. Geburtstag. Damit ist sie bekanntlich die älteste Frau im direkten Heidelberger Umland.

Der