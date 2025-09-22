Montag, 22. September 2025

Plus Region Heidelberg

Zu spät wegen des Busstreiks

Zahlreiche Buslinien stehen still, Schüler kommen verspätet oder gar nicht. Manche Schulen melden kaum Auswirkungen, andere mussten reagieren.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 21:00 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden
Archiv-​Foto: Dorn

Region Heidelberg. (cm/fhs/lew/luw/yhug) Zum Wochenstart standen zahlreiche Busse still. Auch an diesem Dienstag sind insbesondere Linienbündel der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) vom Streik betroffen, zu dem wie berichtet Verdi aufgerufen hatte. Die RNZ hat bei weiterführenden Schulen rund um Heidelberg nach den Auswirkungen des Streiks für die Schüler gefragt.

Die größten

