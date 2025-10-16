Region Heidelberg. (bmi/fhs/lew) Freiwilligkeit, Pflicht, Losverfahren: Nach wochenlangen Debatten und Streit soll der Bundestag das neue Wehrpflichtgesetz in erster Lesung behandeln. Die RNZ hat darüber mit drei Bürgermeistern der Region gesprochen, die zudem ihre eigenen Bundeswehr-Erfahrungen schildern.

> Neckarsteinachs Bürgermeister Lutz Spitzner hat eine Offiziersausbildung