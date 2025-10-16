Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Region Heidelberg

Bürgermeister erinnern sich an ihre Bundeswehr-Zeit

Neckarsteinach, Wilhelmsfeld, Bammental: Drei Stadtoberhäupter schildern ihre Wehrdienst-Erfahrungen. Sie diskutieren Chancen und Herausforderungen einer neuen Wehrpflicht.

16.10.2025
Die heutigen Bürgermeister (Mitte oben nach unten) Lutz Spitzner (Neckarsteinach), Tobias Dangel (Wilhelmsfeld) und Holger Karl (Bammental) versahen Dienst an der Waffe. Rechts im Bild: Holger Karl in Kampfmontur. Fotos: dpa/Alex/bk/pr(2)

Region Heidelberg. (bmi/fhs/lew) Freiwilligkeit, Pflicht, Losverfahren: Nach wochenlangen Debatten und Streit soll der Bundestag das neue Wehrpflichtgesetz in erster Lesung behandeln. Die RNZ hat darüber mit drei Bürgermeistern der Region gesprochen, die zudem ihre eigenen Bundeswehr-Erfahrungen schildern.

> Neckarsteinachs Bürgermeister Lutz Spitzner hat eine Offiziersausbildung

Benjamin Miltner
Felix Hüll
Nicolas Lewe
