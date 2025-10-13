Montag, 13. Oktober 2025

zurück
Depot 15/7 Eberbach

Am Donnerstag gibt's die Stories zu Hits der Rockgeschichte

Radiomacher Stefan Gebert präsentiert mit ausgewählten Musikern im Depot 15/7 Meilensteine der Rockgeschichte.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Vier leidenschaftliche Musiker spielen berühmte Songs der Rockgeschichte, kommentiert von Radio-Mann Stefan Gebert. Foto: zg

Eberbach. (red) Wenn Stefan Gebert, Radiomacher bei Radio Regenbogen, auf Einladung der Stadt Eberbach seine persönliche Geschichte der Rockmusik erzählt, kann das Publikum - laut der Presseankündigung – "ganz großes Kino" erwarten. Er wird am Donnerstag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße 15/7 gemeinsam mit seiner Meilensteine-Band mit Bassist Chris Linder, Akustik-Gitarrist Alex Lützke und Frank Ruppert an den Stahlsaiten zu Gast sein.

Die Musiker bringen unplugged Songs auf die Bühne, die das Leben vieler Rockfans geprägt haben könnte. Sie alle haben weitere Erfahrungen in Bands. So spielte Stefan Gebert beim "Duo Hey Babe". Alex Lutzke, Ex-"Busters" und "Mr. Jones", ist jetzt auch als Comedian "Yo Allerdann" unterwegs. Chris Linder gilt als "Hammer" auf allen Bühnen und Frank Rupper, der Ex-Soulliesel-Mann, glänzt auch am Mischpult.

News-Man Stefan Gebert greift zum Saxofon, rockt und erzählt von Sternstunden, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe. Es soll ein Abend mit grandiosem Groove und Chören zum Genießen werden. Mit Songs von Queen, Kansas, Sting, Clapton und Whitesnake, aber auch von Grönemeyer, BAP und Westernhagen.

Tickets für das bestuhlte Konzert gibt es in der Touristinformation im Rathaus Eberbach, Leopoldsplatz 1 oder im Eber-Ticketshop unter www.eber-ticket-shop.de. Weitere Informationen findet man unter www.eberbach.de

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.