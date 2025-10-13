Eberbach. (red) Wenn Stefan Gebert, Radiomacher bei Radio Regenbogen, auf Einladung der Stadt Eberbach seine persönliche Geschichte der Rockmusik erzählt, kann das Publikum - laut der Presseankündigung – "ganz großes Kino" erwarten. Er wird am Donnerstag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße 15/7 gemeinsam mit seiner Meilensteine-Band mit Bassist Chris Linder, Akustik-Gitarrist Alex Lützke und Frank Ruppert an den Stahlsaiten zu Gast sein.

Die Musiker bringen unplugged Songs auf die Bühne, die das Leben vieler Rockfans geprägt haben könnte. Sie alle haben weitere Erfahrungen in Bands. So spielte Stefan Gebert beim "Duo Hey Babe". Alex Lutzke, Ex-"Busters" und "Mr. Jones", ist jetzt auch als Comedian "Yo Allerdann" unterwegs. Chris Linder gilt als "Hammer" auf allen Bühnen und Frank Rupper, der Ex-Soulliesel-Mann, glänzt auch am Mischpult.

News-Man Stefan Gebert greift zum Saxofon, rockt und erzählt von Sternstunden, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe. Es soll ein Abend mit grandiosem Groove und Chören zum Genießen werden. Mit Songs von Queen, Kansas, Sting, Clapton und Whitesnake, aber auch von Grönemeyer, BAP und Westernhagen.

Tickets für das bestuhlte Konzert gibt es in der Touristinformation im Rathaus Eberbach, Leopoldsplatz 1 oder im Eber-Ticketshop unter www.eber-ticket-shop.de. Weitere Informationen findet man unter www.eberbach.de