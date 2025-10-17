Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Lobbach

Immer noch kaum Vodafone-Empfang in Waldwimmersbach

Rund 80 Prozent der Vodafone-Kunden keinen Handyempfang. Ein neuer Sendemast soll Abhilfe schaffen. Doch wann, ist unklar. Die Verwaltung renne den "Infos hinterher".

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Für viele Nutzer gibt’s im Ort kein Netz. F: cba

Lobbach-Waldwimmersbach. (cba) Der Ärger über den schlechten Mobilfunkempfang im Ortsteil reißt nicht ab. Etwa 80 Prozent der Waldwimmersbacher Bürger, die Vodafone-Kunden sind, haben in ihrem Wohnort keinen Handyempfang. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam das Thema erneut auf die Tagesordnung, nachdem ein Bürger eindringlich nachfragte, ob die Gemeinde in dieser Sache aktiv werden wolle.

