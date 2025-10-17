Immer noch kaum Vodafone-Empfang in Waldwimmersbach
Rund 80 Prozent der Vodafone-Kunden keinen Handyempfang. Ein neuer Sendemast soll Abhilfe schaffen. Doch wann, ist unklar. Die Verwaltung renne den "Infos hinterher".
Lobbach-Waldwimmersbach. (cba) Der Ärger über den schlechten Mobilfunkempfang im Ortsteil reißt nicht ab. Etwa 80 Prozent der Waldwimmersbacher Bürger, die Vodafone-Kunden sind, haben in ihrem Wohnort keinen Handyempfang. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam das Thema erneut auf die Tagesordnung, nachdem ein Bürger eindringlich nachfragte, ob die Gemeinde in dieser Sache aktiv werden wolle.