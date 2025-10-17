Lobbach-Waldwimmersbach. (cba) Der Ärger über den schlechten Mobilfunkempfang im Ortsteil reißt nicht ab. Etwa 80 Prozent der Waldwimmersbacher Bürger, die Vodafone-Kunden sind, haben in ihrem Wohnort keinen Handyempfang. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam das Thema erneut auf die Tagesordnung, nachdem ein Bürger eindringlich nachfragte, ob die Gemeinde in dieser Sache aktiv werden wolle.