Die Große Drüsenameise sorgt in Malschenberg für Aufregung
Mit Kieselgur gegen die Tapinoma magnum: In der Bekämpfung der Population sollen nun neue Mittel getestet werden.
Von Konrad Bülow
Rauenberg-Malschenberg. Dass die Große Drüsenameise Malschenberg erreicht hat, erkannte Jacqueline Geiger an der Feindseligkeit, mit der einheimische Insekten der eingeschleppten Art begegneten. Nachdem eine Anwohnerin mehrmals angerufen und von Sichtungen großer Mengen an Ameisen berichtet hatte, sammelte die Umweltbeauftragte des