Von Konrad Bülow

Rauenberg-Malschenberg. Dass die Große Drüsenameise Malschenberg erreicht hat, erkannte Jacqueline Geiger an der Feindseligkeit, mit der einheimische Insekten der eingeschleppten Art begegneten. Nachdem eine Anwohnerin mehrmals angerufen und von Sichtungen großer Mengen an Ameisen berichtet hatte, sammelte die Umweltbeauftragte des