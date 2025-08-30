Wie geht es mit der Weinstube Hauser in Schriesheim weiter?
Ingrid und Ernst Schmitt hören am 18. September nach 22 Jahren auf. Ihre Bedienung würde den Betrieb gern übernehmen, doch es gibt Probleme.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Auf der Homepage der Weinstube Hauser verabschieden sich jetzt bereits schon Ingrid und Ernst Schmitt. Doch noch ist nicht ganz Schluss, erst am 18. September; tags drauf will sich das Ehepaar nach 22 Jahren in Schriesheim von den Stammgästen noch einmal separat verabschieden.{element}
Damit vollziehen die beiden – er ist 79 Jahre,
