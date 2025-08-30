Samstag, 30. August 2025

Plus Pächter-Aus nach 22 Jahren

Wie geht es mit der Weinstube Hauser in Schriesheim weiter?

Ingrid und Ernst Schmitt hören am 18. September nach 22 Jahren auf. Ihre Bedienung würde den Betrieb gern übernehmen, doch es gibt Probleme.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 33 Sekunden
Seit 1967 gibt es die Weinstube samt Gästehaus direkt am Festplatz. Doch die Zukunft dieser Schriesheimer Institution ist weiterhin unklar. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Auf der Homepage der Weinstube Hauser verabschieden sich jetzt bereits schon Ingrid und Ernst Schmitt. Doch noch ist nicht ganz Schluss, erst am 18. September; tags drauf will sich das Ehepaar nach 22 Jahren in Schriesheim von den Stammgästen noch einmal separat verabschieden.

{element}

Damit vollziehen die beiden – er ist 79 Jahre,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
Kommentare
