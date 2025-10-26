Sonntag, 26. Oktober 2025

Susanne Christ ist neue Schulleiterin am Leibniz-Gymnasium

Sie kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück. Ihr Fokus liegt auf freien Lernformen und Demokratieförderung.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Von Östringen nach Bretten und zurück: Nach vier Jahren als stellvertretende Schulleiterin am Melanchthon-Gymnasiun ist Susanne Christ nun Schulleiterin in Östringen. Foto: privat

Von Armen Begic

Östringen. Für Susanne Christ fühlt es sich an, wie nach Hause kommen: Seit diesem Schuljahr ist sie Leiterin des Leibniz-Gymnasiums Östringen. "Ich freue mich auf die Zeit. Es ist schon eine gewisse Verbundenheit da zur Stadt und zur Schule", sagt sie im RNZ-Gespräch.

Und das ist nicht verwunderlich. Schließlich ist es eine Rückkehr an eine alte

Armen Begić
