Susanne Christ ist neue Schulleiterin am Leibniz-Gymnasium
Sie kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück. Ihr Fokus liegt auf freien Lernformen und Demokratieförderung.
Von Armen Begic
Östringen. Für Susanne Christ fühlt es sich an, wie nach Hause kommen: Seit diesem Schuljahr ist sie Leiterin des Leibniz-Gymnasiums Östringen. "Ich freue mich auf die Zeit. Es ist schon eine gewisse Verbundenheit da zur Stadt und zur Schule", sagt sie im RNZ-Gespräch.
Und das ist nicht verwunderlich. Schließlich ist es eine Rückkehr an eine alte