Dienstag, 04. November 2025

Plus Nußloch

Gibt's Strom bald per Photovoltaik-Anlage vom Bauhof-Dach?

Angebote für eine Anlage werden eingeholt. Die Balkonkraftwerk-Förderung wird gestrichen.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Großes Photovoltaik-Potenzial wird dem Bauhof zugesprochen. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Das PV-Potenzial beim Bauhof gilt als groß. Zugleich hält sich der Energiebedarf des Bauhofs in Grenzen. So entstand die Idee, auf dem Gelände erzeugten Strom der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg zur Verfügung zu stellen.

Daneben war geplant, dass Bauhof und Feuerwehr an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden, das die

