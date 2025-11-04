Dienstag, 04. November 2025

Plus Mahnende Worte

St. Leon-Rots Kämmerer warnt vor Defiziten und Mehrausgaben

Trotz leicht gestiegener Gewerbesteuereinnahmen bleibt der Haushalt der Kommune angespannt. Kämmerer Kudis fordert Maßnahmen, um die Finanzen nachhaltig zu stabilisieren.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
Rathaus in St. Leon-Rot

Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Zeit zu handeln", lautete der Appell von St. Leon-Rots Kämmerer Ludwig Kudis in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Aus seiner Sicht sei es "der falsche Weg, weiterhin abzuwarten, dass sich im Rahmen der Gewerbesteuer entscheidende Verbesserungen ergeben". Stattdessen müssten die Finanzen der Gemeinde jetzt und nachhaltig wieder "auf

