St. Leon-Rots Kämmerer warnt vor Defiziten und Mehrausgaben
Trotz leicht gestiegener Gewerbesteuereinnahmen bleibt der Haushalt der Kommune angespannt. Kämmerer Kudis fordert Maßnahmen, um die Finanzen nachhaltig zu stabilisieren.
Von Sebastian Lerche
St. Leon-Rot. "Zeit zu handeln", lautete der Appell von St. Leon-Rots Kämmerer Ludwig Kudis in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Aus seiner Sicht sei es "der falsche Weg, weiterhin abzuwarten, dass sich im Rahmen der Gewerbesteuer entscheidende Verbesserungen ergeben". Stattdessen müssten die Finanzen der Gemeinde jetzt und nachhaltig wieder "auf