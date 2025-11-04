CDU Weinheim verteidigt Merz-Aussagen und fordert Sicherheit im Stadtbild
Die Union nimmt Stellung zur Kundgebung linker Parteien und Gruppierungen vergangene Woche. Sie betont die Zustimmung der Mehrheit zur "Stadtbild"-Kritik des Kanzlers.
Weinheim. (web) Die CDU Weinheim reagiert auf die Kundgebung, zu der "Die Linke", die Grünen, die SPD, der Stammtisch Mensch und die Naturfreunde vergangene Woche aufgerufen hatten. "In Deutschland und auch in Weinheim ist eine öffentliche Diskussion über das Stadtbild und Sicherheitsfragen entbrannt. Verschiedene Gruppen haben zu Demonstrationen aufgerufen, um zu den Äußerungen von