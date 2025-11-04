Dienstag, 04. November 2025

Plus "Stadtbild"-Debatte

CDU Weinheim verteidigt Merz-Aussagen und fordert Sicherheit im Stadtbild

Die Union nimmt Stellung zur Kundgebung linker Parteien und Gruppierungen vergangene Woche. Sie betont die Zustimmung der Mehrheit zur "Stadtbild"-Kritik des Kanzlers.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Knapp 100 Menschen hatten am Montagabend auf dem Dürreplatz gegen die Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz protestiert. Nun verteidigt die CDU Weinheim die umstrittenen Äußerungen. Archiv-Foto: Dorn

Weinheim. (web) Die CDU Weinheim reagiert auf die Kundgebung, zu der "Die Linke", die Grünen, die SPD, der Stammtisch Mensch und die Naturfreunde vergangene Woche aufgerufen hatten. "In Deutschland und auch in Weinheim ist eine öffentliche Diskussion über das Stadtbild und Sicherheitsfragen entbrannt. Verschiedene Gruppen haben zu Demonstrationen aufgerufen, um zu den Äußerungen von

