Obrigheim. (pol) In der Nacht zum Sonntag kam bei Obrigheim ein fast voll besetztes Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen einen Baum. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 0.15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Straße "Kraichgaublick" (im Gewerbegebiet "Techno") in Fahrtrichtung der Kreisstraße K3939. Am Ende einer Linkskurve kam der Verursacher laut Polizeibericht wohl aufgrund seiner weder an die Geschwindigkeitsbegrenzung noch an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern.

Er rutschte mit seinem Wagen von der Fahrbahn und kollidierte mit einem nebenstehenden Baum, welcher durch den Zusammenprall entwurzelt wurde und abbrach. Weiter schleuderte das Fahrzeug durch den Zaun eines Solarparks und kam letztlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit bei optimalen Bedingungen war auf 50 km/h begrenzt. Der Fahrer gab nach erfolgter Belehrung an, circa 100 km/h gefahren zu sein.

Ort des Geschehens

Drei der vier teilweise noch jugendlichen Mitfahrer wurden teils schwer verletzt und umgehend in Kliniken gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.