Donnerstag, 28. August 2025

Plus Neckarsteinach

Der Weg zur Hinterburg wird repariert

Der Starkregen der vergangenen Wochen machte eine Instandsetzung erforderlich.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 28 Sekunden
Zunächst wurde neuer Schotter auf dem Wanderweg ausgebracht. Foto: Alex

Neckarsteinach. (yhug) Zur Verwunderung so mancher Wanderer laufen auf dem Weg zur Hinterburg aktuell Arbeiten der Stadt. Zahlreiche Waldwege rund um Neckarsteinach waren infolge des Starkregens in den vergangenen Wochen teilweise stark beschädigt worden, wie die Stadt mitteilte.

Insbesondere der Weg zur Burg am Ochsenkopf wies aufgrund der Wassermassen "deutliche Erosionsrinnen" auf,

