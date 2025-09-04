Laut Polizei lebt es sich "hier sicher und ruhig"
Weniger Straftaten, weniger Aufklärung: Die Polizei zieht eine positive Bilanz für das vergangene Jahr.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Wolfgang Metzger ist auf "Abschiedstour". Der Leiter des Neckargemünder Polizeireviers wechselt im kommenden Jahr in den Ruhestand. Somit war er auch im Neckargemünder Gemeinderat zum letzten Mal zu Gast, um die aktuelle Kriminalstatistik vorzustellen. Und passend zum Abschied hatte er ein Geschenk: nämlich positive
