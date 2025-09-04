Donnerstag, 04. September 2025

Plus Neckargemünd

Laut Polizei lebt es sich "hier sicher und ruhig"

Weniger Straftaten, weniger Aufklärung: Die Polizei zieht eine positive Bilanz für das vergangene Jahr.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 55 Sekunden
Das Polizeirevier in Neckargemünd ist für ein großes Gebiet zuständig. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wolfgang Metzger ist auf "Abschiedstour". Der Leiter des Neckargemünder Polizeireviers wechselt im kommenden Jahr in den Ruhestand. Somit war er auch im Neckargemünder Gemeinderat zum letzten Mal zu Gast, um die aktuelle Kriminalstatistik vorzustellen. Und passend zum Abschied hatte er ein Geschenk: nämlich positive

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
