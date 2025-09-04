Lobbach. (luw) "Sechs Monate Vodafone-Funkloch in Lobbach" hatte die RNZ im Januar getitelt – und schon diese Mitteilung des Kommunikationsunternehmens sorgte für Verwunderung. Man benötige bis Juni, um die Mobilfunkanlage in der Schulstraße von der bestehenden 2G- auf die deutlich schnellere LTE- und 5G-Technologie umzurüsten, hieß es. Davon betroffen sind laut dem Unternehmen 76 in Lobbach

