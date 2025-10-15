Leimen-St. Ilgen. (sg) Dieses Ehejubiläum spricht für sich: Seit stolzen 70 Jahren sind Hans und Anita Rauch, geborene Steinmann, miteinander verheiratet. Sie haben ihr Ehegelöbnis "in guten wie in schlechten Zeiten" in den vergangenen sieben Jahrzehnten vorbildlich gelebt.

Beide haben damals "den Bund fürs Leben" miteinander geschlossen. Sie freuen sich und sind stolz, dieses