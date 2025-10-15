Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Leimen-St. ilgen

Seit 70 Jahren sind Hans und Anita Rauch glücklich verheiratet

Seltenes Ehejubiläum: Das Jubelpaar ist noch immer aktiv im Gemeindeleben engagiert und hält sich durch Gartenarbeit fit.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
70 Jahre Eheglück: Hans und Anita Rauch feiern ihre Gnadenhochzeit. Foto: sg

Leimen-St. Ilgen. (sg) Dieses Ehejubiläum spricht für sich: Seit stolzen 70 Jahren sind Hans und Anita Rauch, geborene Steinmann, miteinander verheiratet. Sie haben ihr Ehegelöbnis "in guten wie in schlechten Zeiten" in den vergangenen sieben Jahrzehnten vorbildlich gelebt.

Beide haben damals "den Bund fürs Leben" miteinander geschlossen. Sie freuen sich und sind stolz, dieses

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.