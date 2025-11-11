Dienstag, 11. November 2025

zurück
Leimen

Ortsdurchfahrt ist jetzt dicht

Die Hauptstraße ist gesperrt. Grund dafür ist die Verlegung von Glasfaser.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 20:30 Uhr 14 Sekunden
Ortsdurchfahrt ist jetzt dicht. Foto: Alex

Leimen-Gauangelloch. (lesa) Angekündigt war sie lange, jetzt ist sie da: die Sperrung der Hauptstraße. Wegen der Verlegung von Glasfaser ist die Ortsdurchfahrt seit Montag dicht.

Die Arbeiten sind "in vollem Gange", so Stadtsprecherin Luisa Trautmann. Sie teilte mit: "Mit dem Bereich, der in der Vollsperrung liegt, sollten wir Ende November durch sein." Dann müssen noch Restarbeiten gemacht werden – aber nicht unter kompletter Sperrung.

