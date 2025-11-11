Leimen-Gauangelloch. (lesa) Angekündigt war sie lange, jetzt ist sie da: die Sperrung der Hauptstraße. Wegen der Verlegung von Glasfaser ist die Ortsdurchfahrt seit Montag dicht.

Die Arbeiten sind "in vollem Gange", so Stadtsprecherin Luisa Trautmann. Sie teilte mit: "Mit dem Bereich, der in der Vollsperrung liegt, sollten wir Ende November durch sein." Dann müssen noch Restarbeiten gemacht werden – aber nicht unter kompletter Sperrung.