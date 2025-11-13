Donnerstag, 13. November 2025

Plus Leimen

Hochwasserdamm bei St. Ilgen wurde abgegraben

Der Leimbach-Damm wurde massiv beschädigt. Möglicherweise waren es Jugendliche. Die Stadt verschärft nun die Kontrollen.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 56 Sekunden
Am Damm wurde offenbar ein Lager angelegt, wodurch er beschädigt wurde. Foto: Stadt

Leimen-St. Ilgen. (lesa) Der Leimbach bereitet den St. Ilgenern und der Verwaltung schon seit Jahren Bauchschmerzen. Der Grund: An dem Gewässer wird es bei Hochwasser regelmäßig gefährlich für die Anwohner; nicht erst einmal drohte der Bach "überzulaufen".

Deshalb steht das Rathaus dem für den Leimbach zuständigen Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe regelmäßig auf den Füßen und fordert

