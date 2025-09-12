Bei der Eröffnung gibt's Freibier, so lange der Vorrat reicht
Die Landesfesttage werden am Freitagabend im Schlosspark eröffnet. Das Festzelt mit 750 Plätzen steht schon. Alles ohne Eintritt.
Weinheim. (RNZ) Die Lichterketten setzen schon bunte Farbtupfer auf das Grün der Schlossparkwiese, die Bänke und Tische stehen, die Schankhähne sind poliert, die Plakate hängen – es ist angerichtet für die Landesfesttage der Heimattage Baden-Württemberg, die Oberbürgermeister Manuel Just am Freitagabend, 12. September, um 19.30 Uhr eröffnet.
Just wird gemeinsam mit den Festzeltwirten
