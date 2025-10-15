Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Ladenburg

Egon Lackner im Alter von 97 Jahren gestorben

Der Ehrenbürger war Berater, Gestalter, Visionär und Mahner zugleich und seine Liebe für Ladenburg allgegenwärtig.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Immer wieder hob Egon Lackner mahnend den Zeigefinger, wenn aus seiner Sicht etwas schief lief. Mit seinem Tod verlor Ladenburg seinen letzten Ehrenbürger. Archivfoto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Egon Lackner, der Ladenburger Ehrenbürger, Altstadtrat der CDU, Bundesverdienstkreuzträger und Ehrenvorsitzende des Heimatbundes lebt nicht mehr. Mit ihm verliert Ladenburg eine der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten. Lackner verstarb im Alter von 97 Jahren am Samstagvormittag.

Noch in den vergangenen Wochen war der

