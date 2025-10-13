Von Renate Schwanebeck

Ladenburg. Gleich nach dem Gottesdienst am Sonntag brauchten die Mitglieder der Evangelischen Gemeinde nur wenige Schritte durch den Hof und über die Straße zu gehen, schon standen sie vor dem neuen Gemeindehaus in der Kirchenstraße 29, das auf seine Einweihung wartete. Herbstlich geschmückte Stehtische im neuen kleinen Gemeindesaal und vor dem