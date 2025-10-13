Montag, 13. Oktober 2025

Plus Ladenburg

Das neue Gemeindehaus im früheren Modegeschäft

Evangelische Kirchengemeinde Ladenburg weihte neues Gemeindehaus ein und sucht noch einen Namen für den Saal.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Auch wenn die Sonne im Herbst nicht mehr ganz so hell scheint, sind die neuen Gemeinderäume lichtdurchflutet. Dass die Neugier auf das neue Haus groß ist, zeigte sich bei der Einweihungsfeier. Foto: rsb

Von Renate Schwanebeck

Ladenburg. Gleich nach dem Gottesdienst am Sonntag brauchten die Mitglieder der Evangelischen Gemeinde nur wenige Schritte durch den Hof und über die Straße zu gehen, schon standen sie vor dem neuen Gemeindehaus in der Kirchenstraße 29, das auf seine Einweihung wartete. Herbstlich geschmückte Stehtische im neuen kleinen Gemeindesaal und vor dem

