Projektchor in Schriesheim – Eigene Lieder und viel Begeisterung
Herbst-Projektchor der Evangelischen Kirche ist unter der Leitung von Christoph Georgii gestartet. Der Auftritt im Gottesdienst findet am Sonntag, 12. Oktober, statt.
Von Marion Gottlob
Schriesheim. Keiner weiß so richtig, seit wann Christoph Georgii in Schriesheim ein- bis zweimal pro Jahr einen Projektchor der Evangelischen Kirche leitet – auf alle Fälle schon lange. Für jedes Projekt hat er eigene Songs dabei – selbst komponiert, zum Teil eigens geschrieben. Eine Teilnehmerin sagte: "Ich habe schon einen dicken Ordner mit Noten."
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+