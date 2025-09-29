Montag, 29. September 2025

zurück
Plus Jedes Projekt hat eigene Songs

Projektchor in Schriesheim – Eigene Lieder und viel Begeisterung

Herbst-Projektchor der Evangelischen Kirche ist unter der Leitung von Christoph Georgii gestartet. Der Auftritt im Gottesdienst findet am Sonntag, 12. Oktober, statt.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Unter dem mitreißenden Dirigat des Professors für Popularmusik und Jazz, Christoph Georgii, starteten mehr als zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger mit den Probearbeiten eines neuen Projektchors. Neue Teilnehmer können noch einsteigen. Foto: mio

Von Marion Gottlob

Schriesheim. Keiner weiß so richtig, seit wann Christoph Georgii in Schriesheim ein- bis zweimal pro Jahr einen Projektchor der Evangelischen Kirche leitet – auf alle Fälle schon lange. Für jedes Projekt hat er eigene Songs dabei – selbst komponiert, zum Teil eigens geschrieben. Eine Teilnehmerin sagte: "Ich habe schon einen dicken Ordner mit Noten."

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.