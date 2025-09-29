Von Marion Gottlob

Schriesheim. Keiner weiß so richtig, seit wann Christoph Georgii in Schriesheim ein- bis zweimal pro Jahr einen Projektchor der Evangelischen Kirche leitet – auf alle Fälle schon lange. Für jedes Projekt hat er eigene Songs dabei – selbst komponiert, zum Teil eigens geschrieben. Eine Teilnehmerin sagte: "Ich habe schon einen dicken Ordner mit Noten."