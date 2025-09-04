Von Edda Nieber

Hirschberg. "Unsere Branche steht ja eher für Frankfurt und Glasfassade", sagt Thomas Sättele, Vorstandsvorsitzender der Fondsbroker AG. Nicht so in Hirschberg, wo es früher um Getreide, heute um Börsendaten und Firmenbilanzen geht: In einer alten Mühle, umgeben von historischen Maschinen und riesigen Zahnrädern, das Rauschen des Baches im Ohr. Tradition