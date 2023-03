Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Vor der alten Merkel-Mühle in der Breitgasse 36 stapeln sich Ziegelsteine. Ein Kran hievt Betonbehälter über die Hausdächer zur Scheune, die zum denkmalgeschützten Ensemble gehört und die am Donnerstag eine Bodenplatte bekommt. Inmitten des emsigen Wirbelns führt Thomas Sättele, Vorstand der Fondsbroker AG durch die Baustelle. Die vorbereitenden Arbeiten haben schon im vergangenen Jahr begonnen, am 15. Januar ging es richtig los.

"Die Balken wurden freigelegt, eine neue Statik eingebaut, um die alte zu restaurieren", erzählt Sättele. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Frank Gutschalk lässt er das historische Kleinod wie schon die "Apfelbachmühle" 500 Meter talaufwärts zum Firmensitz der Fondsbroker AG umbauen.

Fotogalerie: Sanierung und Umbau der Merkel-Mühle Großsachsen Previous Next Die Merkel-Mühle in Großsachsen wird saniert und zum Unternehmenssitz der Fondsbroker AG umgebaut. Foto: Bernhard Kreutzer

Thomas Sätteles Sohn Kevin hat das Projekt unter seinen Fittichen und wird einen Teil des Mühlen-Ensembles privat nutzen und die Scheune zu einem Zwei-Familien-Haus umbauen. An die Mühle direkt grenzt ein Wasserbau an. "Hier floss früher das Wasser rein", erzählt Sättele. Gerne hätten sie auch die Wasserkraft des Apfelbachs genutzt. Aber weder die Menge noch die Fallhöhe hätten ausgereicht. Daher werde nun eine Wärmepumpe eingebaut und eine Photovoltaik-Anlage installiert.

"Das wird ein Effizienzhaus-Denkmal", sagt der Vorstand nicht ohne Stolz. Überhaupt ist Nachhaltigkeit für Sättele ein großes Thema. "Denkmalschutz ist ja auch etwas Ressourcenschonendes", sagt er mit Verweis auf die Ziegelsteine, die aus den Gefachen herausgenommen wurden und wieder eingebaut werden.

Auch interessant Hirschberg: Förster mit Sorgen um den Wald

Faszinierend auch, was mit den Balken passiert. Die Ständer sind teilweise verfault, durch das Mauerwerk kam die Feuchtigkeit. Unter anderem darum kümmert sich die Laudenbacher Zimmerei A&S. Geselle Ronny Mann zeigt, wie sie die verfaulten Stellen wegschneiden und dann wieder mit "gesundem" Holz verkleben und verschrauben.

Die Mühlen-Technik ist noch gut erhalten und soll sichtbar bleiben. Foto: Kreutzer

Teilweise müssen diese Balken dann wieder verputzt werden, aber Sättele ist es wichtig, auch für den "Mühlen-Charakter", Ausschnitte offenzulassen und durch Glaselemente sichtbar zu machen. "Es wäre doch schade, wenn alles verpackt ist", findet der Vorstand. Auch die Mühlentechnik soll sichtbar bleiben. "Sie ist noch gut erhalten", sagt Sättele und zeigt auf die leicht eingestaubten metallenen Zeitzeugen.