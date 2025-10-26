Sonntag, 26. Oktober 2025

Im Beinpfad gibt's an Halloween wieder Grusel-Spaß

Sprechende Spinnen und freundliche Monster lassen sich am 31. Oktober in der Leutershausener Straße beobachten.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:00 Uhr 48 Sekunden
Im Beinpfad kann man sich bald wieder gruseln. Neben Skeletten begrüßen die Besucher an Halloween auch immer wieder beeindruckende Illuminationen. Archivfoto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Gerüchte verdichten sich: Im Beinpfad soll es am Freitag, 31. Oktober ab 18 Uhr, erneut zu mysteriösen Erscheinungen kommen. Augenzeugen aus den vergangenen Jahren berichten von Nebelschwaden, flackernden Lichtern, sprechenden Spinnen und freundlichen Monstern aus Plastik.

Hinter dem Spektakel steckt – wie Kenner wissen – das Ehepaar Jutta und Martin

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
