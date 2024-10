Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Wie viele Geschäfte gab es früher in Großsachsen? Na, wer weiß es? Auf jeden Fall all jene, die am Sonntag bei der geschichtlichen Führung des Odenwaldklubs (OWK) durch Hirschbergs Straßen wanderten. Der selbsternannte "alte Hase" Friedrich Kreis hatte mit seinem "Jugend- und Altersfreund", wie Kreis betonte, Karl-Ruprecht Mayer, zur