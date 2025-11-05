Mittwoch, 05. November 2025

Plus Hirschberg

Experte Edgar Wunder erklärt, warum Bürgerentscheide so wichtig sind

Der Landesvorsitzende des Vereins "Mehr Demokratie" hält Bürgerentscheide an sich für Sternstunden der Demokratie.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 6 Minuten, 19 Sekunden
Das geplante 6,1 Hektar große Neubaugebiet "Rennäcker" liegt östlich des Sportzentrums in Leutershausen. Archivfoto: Dorn
Edgar Wunder
Experten für Bürgerentscheide

Von Annette Steininger

Hirschberg. Nach Bürgerentscheiden zur Gemeinschaftsschule (2013), Gewerbeparkerweiterung (2020) und Ortsumgehung (2023) wird es am 30. November den vierten geben – und zwar zum Neubaugebiet "Rennäcker". Die RNZ hat mit dem Experten für Bürgerentscheide, Edgar Wunder (56), über die Häufigkeit der Entscheide in Hirschberg gesprochen und darüber, ob

