Von Annette Steininger

Hirschberg. Nach Bürgerentscheiden zur Gemeinschaftsschule (2013), Gewerbeparkerweiterung (2020) und Ortsumgehung (2023) wird es am 30. November den vierten geben – und zwar zum Neubaugebiet "Rennäcker". Die RNZ hat mit dem Experten für Bürgerentscheide, Edgar Wunder (56), über die Häufigkeit der Entscheide in Hirschberg gesprochen und darüber, ob