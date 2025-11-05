Experte Edgar Wunder erklärt, warum Bürgerentscheide so wichtig sind
Der Landesvorsitzende des Vereins "Mehr Demokratie" hält Bürgerentscheide an sich für Sternstunden der Demokratie.
Experten für Bürgerentscheide
Von Annette Steininger
Hirschberg. Nach Bürgerentscheiden zur Gemeinschaftsschule (2013), Gewerbeparkerweiterung (2020) und Ortsumgehung (2023) wird es am 30. November den vierten geben – und zwar zum Neubaugebiet "Rennäcker". Die RNZ hat mit dem Experten für Bürgerentscheide, Edgar Wunder (56), über die Häufigkeit der Entscheide in Hirschberg gesprochen und darüber, ob