Mittwoch, 05. November 2025

Plus Hildebrandsche Mühle Weinheim

Wie der Mühlenturm und die Villa erhalten werden

Wohnungsbau an der Hildebrandschen Mühle: Die RNZ fragte Architekten, wie es mit den denkmalgeschützten Gebäuden weitergeht.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Der Mühlenturm aus dem Jahr 1896 wird so weit saniert, dass er stehen bleiben kann. Skizze: Prasch-Buken-Partner Architekten

Von Philipp Weber

Weinheim. Dass das skandalumtoste Gelände der Hildebrandschen Mühle schon in wenigen Jahren zu einem kleinen Wohngebiet werden könnte, hat in der Region großes Interesse hervorgerufen. Doch in die Freude über die Chance auf rund 80 preisgünstige Mietwohnungen mischte sich auch eine Frage: Was genau passiert mit dem alten Mühlenturm? Immerhin ist der ein

