Am Wochenende steigen die Landesfesttage Baden-Württemberg
Wenn 70 Trachtengruppen durch die Stadt ziehen. Dabei jagt eine Veranstaltung die andere.
Von Philipp Weber
Weinheim. Trotz ergiebiger Regenschauer putzen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die City derzeit heraus. Denn am kommenden Wochenende ist das Land zu Gast in Weinheim: Im Zuge der Heimattage steht das zweite große Veranstaltungswochenende an: die Landesfesttage Baden-Württemberg. Allein zum Landesfestumzug am Sonntagnachmittag – dem Höhepunkt des
