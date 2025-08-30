Samstag, 30. August 2025

Plus Flüchtlingshilfe vor zehn Jahren

Als hunderte Menschen nach Leimen kamen

Das Ehepaar Gudula Weigel-Riemann und Georg Riemann leistete 60 Ehrenamtsstunden pro Woche. Ein Rückblick auf Sammelunterkünfte und Integrationsarbeit.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 51 Sekunden
Gudula Weigel-Riemann und Georg Riemann waren täglich in der Unterkunft. Foto: Hug

Von Yannick Hug

Leimen. Mit einem freundlichen Lächeln empfangen Gudula Weigel-Riemann und Georg Riemann die RNZ in ihrer Leimener Wohnung. Wir nehmen Platz am Küchentisch der beiden Ehrenamtlichen der Bürgerinitiative Lokale Agenda. Die 76-Jährige breitet Fotos aus der 2015 notdürftig eingerichteten Sammelunterkunft in einer ehemaligen Gewerbehalle in der Travemünder

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
