Als hunderte Menschen nach Leimen kamen
Das Ehepaar Gudula Weigel-Riemann und Georg Riemann leistete 60 Ehrenamtsstunden pro Woche. Ein Rückblick auf Sammelunterkünfte und Integrationsarbeit.
Von Yannick Hug
Leimen. Mit einem freundlichen Lächeln empfangen Gudula Weigel-Riemann und Georg Riemann die RNZ in ihrer Leimener Wohnung. Wir nehmen Platz am Küchentisch der beiden Ehrenamtlichen der Bürgerinitiative Lokale Agenda. Die 76-Jährige breitet Fotos aus der 2015 notdürftig eingerichteten Sammelunterkunft in einer ehemaligen Gewerbehalle in der Travemünder
