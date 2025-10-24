Sonntag, 26. Oktober 2025

Plus Erweiterung Kronauer Baggersee

St. Leon-Rot verpasst Frist und sorgt sich um Trinkwasser

12,5 Hektar Wald auf Kronauer Gemarkung, dicht am Roter Golfplatz, sollen für die Rohstoffgewinnung gerodet werden. Der Rat verpasste die Frist.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Der Kronauer Baggersee soll in Richtung St. Leon-Rot erweitert werden. Im Gemeinderat war das jetzt Thema – zu spät. Foto: Pfeifer

St. Leon-Rot. (seb) Falls bis 15. August 2025 keine Stellungnahme zur geplanten Erweiterung des Kronauer Baggersees eingehe, "gehen wir davon aus, dass gegen das Vorhaben keine Bedenken bestehen beziehungsweise keine Nebenbestimmungen erforderlich sind". So hieß es in der Mitteilung von Heidelberg Materials Mineralik, Tochtergesellschaft des früher als Heidelberg Cement bekannten Unternehmens.

