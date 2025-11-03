Von Sabine Geschwill

Eppelheim. "Wem würdest Du dein Handy geben? Deinem Schatz, deinen Freunden, der Familie oder nur dir selbst?" Dieses kleine Fragespiel, bei dem jeder für sich Ehrlichkeit und Vertrauen testen konnte, gab es für die Theaterbesucher als kleinen Vorgeschmack auf die herrliche Beziehungskomödie "Das perfekte Geheimnis". Am Donnerstagabend feierte das Theaterensemble "Wildfang" mit der Bühneninszenierung der Filmkomödie von Paolo Genovese im katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus seine Premiere. Insgesamt fünf Aufführungen gab es von Donnerstag bis Sonntag – ein Kraftakt für alle Beteiligten – und allesamt waren bereits vorher ausverkauft!

Diana Spitznagel, Florian Herrmann, Anna Hench, Meryem Riester, Markus Lotzenburger, Max Blischke, Sandra Linzmair und Mirko Stumpf waren schauspielerisch einfach großartig. Sie hatten sich bis ins Detail in ihre Rollen hineingedacht und sie gelebt. Witzige Dialoge, lustige Szenen, Wutausbrüche und Streitigkeiten – alles wurde mit hervorragendem Timing emotional packend gespielt. Die Amateurschauspieler wurden zurecht von den mehr als 500 begeisterten Theatergästen für ihre glänzende Schauspielleistung gefeiert. Nicht minder gefeiert wurde der "Wildfang"-Vorsitzende Manuel Kahl für sein Regiedebüt. "Die vielen Proben und die vielen Stunden Arbeit haben sich gelohnt", meinte er erleichtert nach der gelungenen Premiere.

"Das perfekte Geheimnis" zog das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann. Denn das Bühnenbild mit zentraler Aktionsfläche und kleinen Nebenschauplätzen war gut gewählt. Den Zuschauern entging nichts.

Die Komödie beginnt fröhlich: Psychoanalytikerin Eva (Diana Spitznagel) und ihr Mann Rocco (Florian Herrmann), ein Schönheitschirurg, freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend mit ihren engsten Freunden. Rocco hat gut gekocht, Wein war genug bevorratet. Bevor die Gäste nacheinander eintrudeln, kriegen sich Eva und ihre Tochter in die Haare. "Es ist nicht okay Mama, wenn du in meiner Handtasche herumwühlst", echauffiert sich die 16-jährige Sofia (Anna Hench). Ihre Mutter hat darin eine Packung Kondome entdeckt und malt gleich den Teufel an die Wand. Lele (Markus Lotzenburger) und Carlotta (Meryem Riester), Eltern von zwei Kleinkindern, bemerken die Mutter-Tochter-Krise. "Habt ihr Krieg?" Als Cosimo (Max Blischke) und seine frisch angetraute Bianca (Sandra Linzmair) dazukommen und Peppe (Mirko Stumpf) die Gästeschar komplettiert, ist die Stimmung prächtig. Alle freuen sich auf einen netten Abend und die bevorstehende Mondfinsternis als besonderes Erlebnis.

Beim Abendessen entfaltet sich jedoch bald eine hitzige Debatte über Ehrlichkeit und Vertrauen, die in einem riskanten Spiel mündet. "Das Handy ist die Blackbox unseres Lebens geworden", findet Eva und schlägt als lustige Idee vor, dass alle ihre Smartphones auf den Tisch legen. Sie will die These "Jeder von uns lebt drei Leben – ein öffentliches, ein privates und ein geheimes" auf die Probe stellen. Jede eingehende Nachricht wird ohne Ausnahme geteilt. Freunde und Ehepartner haben doch keine Geheimnisse voreinander, oder?

Was als harmloser Spaß beginnt, entwickelt sich schnell zu einem emotionalen Chaos. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate mitgehört und selbst die kleinsten Whatsapp-Nachrichten werden offenbart. Es kommen Liebschaften und Geheimnisse ans Licht und Lebenslügen an den Tag, mit denen man nicht gerechnet hatte. "Soll man in einer Ehe alles sagen oder nur das, was für die Ehe relevant ist?" Freundschaften und Ehen geraten ins Wanken: Aus dem zu Beginn des Abends freudigen "Hallo! Schön, dass ihr da seid!" wird am Ende ein wütendes "Haut ab!" Wie wäre wohl der Abend gelaufen, wenn Eva kein lustiges Handy-Spiel vorgeschlagen hätte? Auch das wurde den Zuschauern nicht vorenthalten.

Unverzichtbar für die "Wildfang"-Aufführungen waren Regie- und Organisationsassistentin Elisabeth Klett, die Licht- und Tontechniker Wolfgang Philipp, Benny Zweig und Manuel Kahl sowie Freunde und Familie des Wildfang-Ensembles: Sie sorgten für die hervorragende Pausenbewirtung.