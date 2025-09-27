Samstag, 27. September 2025

Plus "Eine Wissenschaft für sich"

Wie kommt der Matcha-Hype bei Leuten in der Region an?

Der japanischer Grüntee ist so gefragt wie nie. Die RNZ hat nachgefragt, wie es den Menschen in der Region mundet.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 17:30 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Mit Tee und Co. kennt sie sich aus, denn er ist ihr täglich Brot: Astrid Czajkowski. Foto: Kreutzer

Von Elisabeth Eppel

Region Heidelberg. Um Matcha hat sich ein Hype entwickelt. Immer mehr Menschen entdecken den japanischen, koffeinhaltigen Grüntee für sich – teilweise sogar als Alternative zum Kaffee. Und wie kommt der Trend in der Region Heidelberg an? Die RNZ hat mit Ladenbesitzern und Gastronomen gesprochen.

> Im ValVerde Naturkostladen in Bammental gibt

