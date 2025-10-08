Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Edinger Kerwe

Auch am Montag war noch etwas los

Auch beim Schlussspurt: Die Macher waren in Sachen Resonanz mehr als zufrieden.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Gut besucht: Beim Turnverein klang am Montag die Edinger Kerwe aus. Foto: nip

Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Schlumbel hing schon nicht mehr am Fahnenmast, und am Süßigkeitenstand im Vergnügungspark waren die gebrannten Mandeln restlos geräubert. Der Messplatz in Edingen, am vergangenen Wochenende Schauplatz der traditionsreichen Kerwe, war schon beinahe leer und die meisten Straußwirtschaften bereits abgebaut. Dennoch gibt es noch ein paar Hotspots, an denen man die

