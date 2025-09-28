Sonntag, 28. September 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Wie auch ein Laie einen Menschen reanimieren kann

"Man kann nichts falsch machen. Außer man macht nichts": Hannes Steffen Henn will zum Thema Laienreanimation aufklären.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 5 Minuten
Der Defibrillator sollte am besten zentral und gut zugänglich sein, erklärt Hannes Steffen Henn. Foto: dani

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. "Das Wichtigste ist: tief, gleichmäßig und fest drücken". Wenn Hannes Steffen Henn davon spricht, wie die Herzdruckmassage abläuft, dann merkt man ihm an, dass er sich auskennt. Und wie wichtig ihm das Thema Laienreanimation ist.

Laut des Deutschen Rats für Wiederbelebung (GRC), bei dem Henn Mitglied ist, lag die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
