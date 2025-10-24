Freitag, 24. Oktober 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

So dramatisch war die Finanzlage "noch nie"

Der Haushalt schließt mit über drei Millionen Euro Minus. Die Kreisumlage ist ein großes Problem.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Er habe „einen sehr schlechten Haushalt sehr gut vorgetragen“, lobte Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) Bürgermeister Florian König, der zuvor die einzelnen Bereiche aufgeschlüsselt hatte. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Schlimmer geht’s immer" – an der schwierigen Haushaltslage von Edingen-Neckarhausen kann man verzweifeln. Oder der Ratlosigkeit, von der in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gesprochen wurde, mit Galgenhumor begegnen.

Es war Bürgermeister Florian Königs dritte Präsentation eines kommunalen Haushalts. Und die machten

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.