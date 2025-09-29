Montag, 29. September 2025

Plus Dielheim

Edeka-Umzug sorgt wieder für Diskussionen

Wo sollen die Dielheimer künftig einkaufen gehen? Der Bebauungsplan wirft Fragen auf.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Eine Ratsmehrheit hat weitere Weichen dazu gestellt: Auf einer Freifläche zwischen Sportpark und Autobahn 6 soll der Edeka-Markt in Dielheim neu entstehen. Aber daran wurde auch einmal mehr Kritik laut. Foto: Pfeifer

Dielheim. (seb) Für und gegen den Umzug des Edeka-Markts aus der Dielheimer Ortsmitte auf ein Gelände zwischen Sportpark und Autobahn 6 gibt es viele Argumente, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung einmal mehr ausgetauscht wurden.

Nachdem der Bebauungsplan schon erledigt war, ging es nun um die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans für Wiesloch und Dielheim. Dass es nach

