Ein Stückchen Schweiz in Leimen
"Baracca Swiss" startet in die Saison. Der Standort hat sich inzwischen etabliert.
Leimen. (jusch) Monatelang war sie in Einzelteile zerlegt und Hunderte Kilometer entfernt bei München eingelagert: die massive Holzhütte, besser bekannt als "Baracca Swiss". Inzwischen präsentiert sich die urige Schweizer Fondue-Hütte wieder auf dem Gelände des Weinguts Adam Müller in Leimen und lockt zum Schlemmen. Gemeinsam mit der winterlichen Dekoration des in unmittelbarer Nachbarschaft