Leimen. (jusch) Monatelang war sie in Einzelteile zerlegt und Hunderte Kilometer entfernt bei München eingelagert: die massive Holzhütte, besser bekannt als "Baracca Swiss". Inzwischen präsentiert sich die urige Schweizer Fondue-Hütte wieder auf dem Gelände des Weinguts Adam Müller in Leimen und lockt zum Schlemmen. Gemeinsam mit der winterlichen Dekoration des in unmittelbarer Nachbarschaft