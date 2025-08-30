Samstag, 30. August 2025

Plus Aus für Weinstube Hauser?

Werden die Stammtische in Schriesheim heimatlos?

Die unklare Zukunft der Gaststätte beschäftigt die geselligen Runden. Die RNZ hörte sich montags um.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Für die Stammtische wird es eng: Ein harter Schlag war es schon, als der "Franke Doktor" Ende 2018 schloss. Damals übersiedelten etliche von der Bismarck- in die Steinachstraße, in die Weinstube Hauser – darunter auch der berühmte "Montagsstammtisch", bei dem Altbürgermeister und Ehrenbürger Peter Riehl zu Gast war.

{element}

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
