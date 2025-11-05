Mittwoch, 05. November 2025

zurück
Plus Abbruch

Nun verschwindet die Materialseilbahn zwischen Leimen und Nußloch

Die Stützen werden ab der kommenden Woche abgebrochen. Bis zum Ende des Jahres soll die Seilbahn Geschichte sein. Nur wenige Stellen sollen übrig bleiben.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Die Loren fehlen schon länger – jetzt sind auch die Tage ihrer Stützen gezählt. Foto: Alex

Von Sabrina Lehr

Leimen/Nußloch. Gezählt sind die Tage der Materialseilbahn zwischen Leimen und Nußloch. Jetzt läuft die Zeit aber endgültig ab. In der kommenden Woche beginnt der Rückbau der 5,6 Kilometer langen Anlage, die seit über 100 Jahren die Ortsansichten von Leimen und Nußloch prägt.

Zuerst geht es den Seilbahn-Stützen auf den Feldern in Leimen an den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.