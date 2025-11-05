Eberbacher Stadtwerke stellen ersten elektrisch betriebene Linienbus in Dienst
Die Anwohner bemerkten bereits den geringeren Fahrlärm. Doch es gibt den Verantwortlichen zufolge eine Menge weiterer Punkte.
Von Moritz Bayer
Eberbach. Verschlafen - und Schuld ist der Bus? Was wie ein Satz aus einer Komödie wirkt, wurde den Eberbacher Stadtwerken tatsächlich gemeldet. "Das war das einzig negative Feedback, das wir in der Testphase erhalten haben", grinste Dirk Renn sichtlich zufrieden. Der Leiter Verkehrsbetriebe der Städtischen Dienste Eberbach (SDE) präsentierte mit