Mittwoch, 05. November 2025

Plus Wichtiger Schritt Richtung Zukunft

Eberbacher Stadtwerke stellen ersten elektrisch betriebene Linienbus in Dienst

Die Anwohner bemerkten bereits den geringeren Fahrlärm. Doch es gibt den Verantwortlichen zufolge eine Menge weiterer Punkte.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Dirk Renn (Mitte) und Wolfgang Kressel (Dritter von rechts) freuen sich über das neueste Mitglied der Eberbacher Busflotte: Der eCitaro nimmt in Kürze seinen offiziellen Dienst auf. Foto: Moritz Bayer

Von Moritz Bayer

Eberbach. Verschlafen - und Schuld ist der Bus? Was wie ein Satz aus einer Komödie wirkt, wurde den Eberbacher Stadtwerken tatsächlich gemeldet. "Das war das einzig negative Feedback, das wir in der Testphase erhalten haben", grinste Dirk Renn sichtlich zufrieden. Der Leiter Verkehrsbetriebe der Städtischen Dienste Eberbach (SDE) präsentierte mit

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
