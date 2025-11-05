Von Moritz Bayer

Eberbach. Verschlafen - und Schuld ist der Bus? Was wie ein Satz aus einer Komödie wirkt, wurde den Eberbacher Stadtwerken tatsächlich gemeldet. "Das war das einzig negative Feedback, das wir in der Testphase erhalten haben", grinste Dirk Renn sichtlich zufrieden. Der Leiter Verkehrsbetriebe der Städtischen Dienste Eberbach (SDE) präsentierte mit