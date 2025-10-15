Von Joachim Dörr

Walldürn. Die Geschichte des Kinos in der Walldürner Hauptstraße lässt sich bis ins Jahr 1925 zurückverfolgen, als im damaligen Tanzsaal des Gasthauses "Löwen" die Wirtssöhne Crezeli das erste ständige Kino Walldürns einrichteten, das heute nach 100 Jahren immer noch betrieben wird. Der zweite Teil der RNZ-Serie widmet sich dem Neubeginn nach dem Zweiten