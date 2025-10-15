Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Walldürn

100 Jahre "Löwenlichtspiele" – Für die Pilger anrüchige Plakate verhüllt

Vom Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Boom der 60er Jahre. Anstößiger Umgang mit Sex sorgte für Wirbel in der Wallfahrtsstadt.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 50 Sekunden
„Sie sehen und hören“: Das Motto passt zum Kino Löwenlichtspiele, vor dem der Motivwagen der „Dürmer Affenschau“ im Jahr 1959 vorbeirollt. Zu dieser Zeit führte Waldemar Stumpf den Familienbetrieb. Repro: Joachim Dörr

Von Joachim Dörr

Walldürn. Die Geschichte des Kinos in der Walldürner Hauptstraße lässt sich bis ins Jahr 1925 zurückverfolgen, als im damaligen Tanzsaal des Gasthauses "Löwen" die Wirtssöhne Crezeli das erste ständige Kino Walldürns einrichteten, das heute nach 100 Jahren immer noch betrieben wird. Der zweite Teil der RNZ-Serie widmet sich dem Neubeginn nach dem Zweiten

