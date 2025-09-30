Waldbrunn. (hof/RNZ) Das "Bikeländ Backcountry Waldbrunn" beschäftigte den Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Konkret ging es um die Stellung eines Antrags auf forstrechtliche Ausnahmegenehmigung für die Nutzung von Waldwegen im Zusammenhang mit dem Projekt.

Auf Anregung Timo Brachts waren bereits auf Eberbacher Gemarkung verschiedene Trails angelegt worden, die