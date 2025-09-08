Wo Mauern flüstern und Steine sprechen
Zum Tag des offenen Denkmals laden sechs bedeutende Orte im Stadtgebiet zur Zeitreise ein
Mosbach. (stm/RNZ) Unter dem Motto "Wert-voll – unbezahlbar oder unersetzlich?" lädt der "Tag des offenen Denkmals" am kommenden Sonntag, 14. September, wieder zum Besuch zahlreicher interessanter Bauten ein. Denkmale sind nicht nur Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer, ihre Bausubstanz steckt auch voller Besonderheiten. Historische Narben, Ergänzungen und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+