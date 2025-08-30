Samstag, 30. August 2025

Diese Bauvorhaben werden in Buchen derzeit geplant

In Buchen herrscht in den Ferien Hochkonjunktur auf dem Bausektor. Zudem werden Planungen für weitere Projekte vorangetrieben.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Ob im Bau oder in der Planung: Zahlreiche Bauvorhaben werden gerade vorangebracht: Erschließung des neuen Baugebiets „Steinmäuerle“ in Hettingen. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) Sommerhoch statt Sommerloch: Frei nach diesem Motto nutzt die Stadtverwaltung die Sommerferien seit einigen Jahren, um Bauvorhaben voranzubringen, aktuell beispielsweise am Schulzentrum (die RNZ berichtete). Während die Baustellen für Anwohner und Passanten sichtbar sind, wird aber auch hinter den Kulissen weiter gearbeitet: So laufen die Planungen für anstehende Bauvorhaben auf

