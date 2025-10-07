Von Klaus P. Hunzinger

Schwarzach. Zur ersten Sitzung des Schwarzacher Gemeinderats nach der Sommerpause gab es zum Start des neuen Schuljahres von der Verwaltung und von Grundschulrektorin Claudia Kronschnabel einen Sachstandsbericht zu Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Gemeinde. Die klare Aussage: Die Grundschule platzt aus allen Nähten und benötigt dringend