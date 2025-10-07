Grundschule platzt aus allen Nähten
Der Gemeinderat beschäftigte sich mit den Bildungs-und Betreuungseinrichtungen. Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht.
Von Klaus P. Hunzinger
Schwarzach. Zur ersten Sitzung des Schwarzacher Gemeinderats nach der Sommerpause gab es zum Start des neuen Schuljahres von der Verwaltung und von Grundschulrektorin Claudia Kronschnabel einen Sachstandsbericht zu Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Gemeinde. Die klare Aussage: Die Grundschule platzt aus allen Nähten und benötigt dringend
