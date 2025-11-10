Montag, 10. November 2025

Plus Schönbrunn

Herzschlag und Atem synchronisieren sich beim Bogenschießen

Bogenschießen wirkt beruhigend und fokussierend. Unsere Reporterin Carolin Reinmuth macht den Selbstversuch beim BSC.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Hubert Göhrig, Vorsitzender des BSC Allemühl führt durch den 3 D-Bogenparcours. Dabei wird am neuen Vesperhäusle eine Pause eingelegt und über die Vereinskultur gesprochen. Foto: Carolin Reinmuth

Von Carolin Reinmuth

Schönbrunn-Allemühl. Warum zieht der Bogensport so viele Menschen in seinen Bann? Bogenschießen als Sport, oder vielleicht doch eher als therapeutisches Instrument? Was steckt hinter der Faszination, die Menschen immer wieder zu Pfeil und Bogen zieht? Ich war neugierig und wollte es ausprobieren und wer, wenn nicht die Profis selbst, können hierzu

