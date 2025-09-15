Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Schefflenz

Alles, was das Schlepperherz begehrt

Bulldog-Freunde feiern ihren 25. Geburtstag und zu diesem Anlass gibt es nostalgische Fahrzeuge zu bestaunen.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
150 Schlepper und weitere nostalgische Fahrzeuge kamen zum 25. Geburtstag der Bulldog-Freunde nach Schefflenz. Foto: Rüdiger Eberle

Von Rüdiger Eberle

Schefflenz. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hatten die Bulldog-Freunde Schefflenz kürzlich in die ehemalige Dreschhalle nach Unterschefflenz eingeladen, die nach all diesen Jahren längst durch weitere Anbauten erweitert und zu diesem Anlass mit einem zusätzlichen Zelt vergrößert wurden. 150 Schlepper und weitere nostalgische Fahrzeuge waren auf

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.